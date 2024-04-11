Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Финансовым директором «Биннофарм...

Финансовым директором «Биннофарм Групп» назначен Хафиз Гафуров

11.04.2024
10:31
Хафиз Гафуров назначен на должность финансового директора «Биннофарм Групп». На этом посту он сменил Элину Багаутдинову.
Хафиз Гафуров | Фото: «Биннофарм Групп»

Компания «Биннофарм Групп» объявила о назначении на должность финансового директора Хафиза Гафурова. Ранее эту должность с 2020 года занимала Элина Багаутдинова. Он займется реализацией проекта по внедрению единой информационной системы, настройкой платежной инфраструктуры компании, анализом с дальнейшей оптимизацией операционных процессов и развитием финансовой функции.

Ранее Гафуров занимался корпоративными финансами в стекольной отрасли, индустрии бытовой техники и агропромышленном секторе. Имеет обширную экспертизу и опыт работы как в крупных инвестиционных проектах, так и в компаниях в периоды активного роста бизнеса, сообщили в пресс-службе компании.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.