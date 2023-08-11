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Фонду «Круг добра»...

Фонду «Круг добра» упростили ввоз незарегистрированных лекарств и медизделий

11.08.2023
12:07
Артем Косенок
Правительство упростило ввоз «Кругом добра» незарегистрированных лекарств и медизделий. Так, для этого достаточно будет предоставить копию выписки из решения экспертного совета.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Правительство внесло изменения в правила ввоза «Кругом добра» незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. Такое постановление № 1316 от 10.08.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения внесены в Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 853 от 01.06.2021, а также в Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию России медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1590 от 22.09.2021.

Для получения соответствующего разрешения фонду будет достаточно приложить к заявлению на выдачу разрешения на ввоз копию выписки из решения экспертного совета. Ранее, например, нужно было предоставить копию этого решения.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ подготовлен в рамках поручения Президента России Владимира Путина, которое он дал в июне 2022 года. Документ призван упростить процедуры ввоза в страну препаратов и медизделий, закупаемых фондом «Круг добра». Проект постановления был размещен Минздравом для общественного обсуждения в середине июня.

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