Фонду «Круг добра» упростили ввоз незарегистрированных лекарств и медизделий

Правительство внесло изменения в правила ввоза «Кругом добра» незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. Такое постановление № 1316 от 10.08.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Изменения внесены в Правила ввоза лекарственных средств для медицинского применения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 853 от 01.06.2021, а также в Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию России медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1590 от 22.09.2021.

Для получения соответствующего разрешения фонду будет достаточно приложить к заявлению на выдачу разрешения на ввоз копию выписки из решения экспертного совета. Ранее, например, нужно было предоставить копию этого решения.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ подготовлен в рамках поручения Президента России Владимира Путина, которое он дал в июне 2022 года. Документ призван упростить процедуры ввоза в страну препаратов и медизделий, закупаемых фондом «Круг добра». Проект постановления был размещен Минздравом для общественного обсуждения в середине июня.