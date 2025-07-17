ГД приняла закон об ограничении зарубежных исследований товарного рынка
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 412669-8, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В документе идет речь о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков.
Депутаты предложили вести регулирование деятельности исследовательских компаний, которые оказывают услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в России. Закон вводит запрет на проведение таких исследований для компаний с иностранным участием в капитале величиной более 20%, если ее годовая выручка превышает 800 млн руб. Требования не коснутся исследований, которые:
- проводятся по заказу органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления либо находящихся в их ведении организаций;
- проводятся в соответствии с федеральными или региональными законами.
На организаторов исследований товарных рынков возлагается обязанность представить не позднее 15 мая 2026 года в уполномоченный орган сведения и документы об их соответствии вводимым требованиям и обязанностям.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Документ был внесен в Госдуму в июле 2023 года.
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