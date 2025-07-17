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ГД приняла закон...

ГД приняла закон об ограничении зарубежных исследований товарного рынка

17.07.2025
16:40
Дина Коблова
Госдума приняла в третьем чтении закон о введении регулирования компаний, исследующих товарный рынок в России. Документом вводится запрет на проведение таких исследований для организации с иностранным участием в капитале более 20%, если их годовая выручка превышает 800 млн руб. Подтвердить соответствие новым требованиям участники рынка должны будут до 15 мая 2026 года.
Фото: freepik

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 412669-8, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». В документе идет речь о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков.

Депутаты предложили вести регулирование деятельности исследовательских компаний, которые оказывают услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в России. Закон вводит запрет на проведение таких исследований для компаний с иностранным участием в капитале величиной более 20%, если ее годовая выручка превышает 800 млн руб. Требования не коснутся исследований, которые:

  • проводятся по заказу органа государственной власти и (или) органа местного самоуправления либо находящихся в их ведении организаций;
  • проводятся в соответствии с федеральными или региональными законами.

На организаторов исследований товарных рынков возлагается обязанность представить не позднее 15 мая 2026 года в уполномоченный орган сведения и документы об их соответствии вводимым требованиям и обязанностям.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Документ был внесен в Госдуму в июле 2023 года.

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