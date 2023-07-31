В Госдуме предложили ввести механизм регулирования деятельности аналитиков фармрынка

Депутаты Госдумы намерены ввести механизм регулирования деятельности аналитиков фармацевтического рынка. Соответствующий законопроект размещен сегодня, 31 июля, на сайте нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в гл. 4 Федерального закона № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Законопроект вступает в силу со дня его официального опубликования.

Авторами документа выступили ряд депутатов Госдумы: председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев, первый зампред комитета Александр Козловский, первый зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, первый зампред Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев и другие.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на протяжении последних 20 лет на территории России ряд западных компаний, в том числе из недружественных стран, ведут исследования, собирают и аккумулируют данные о российских товарных рынках. Речь идет в том числе о ценах на товары повседневного спроса, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах России, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах, рекомендуемых медикаментах. Эти данные собираются при приобретении товаров практически по всем торговым сетям и по всем группам товаров, включая аптеки и лекарства.

Документом вводится механизм регулирования деятельности исследовательских компаний. Они должны будут соответствовать нескольким требованиям:

не менее 80% уставного капитала компании должно принадлежать российским юрлицам или физлицам;

компания должна быть российским юридическим лицом;

обработка полученных в результате исследования данных, их систематизация, анализ и хранение должны производиться на технических средствах, размещенных на территории России;

не допускается исполнение любых решений недружественных государств о введении ограничительных мер в отношении России, дискредитация страны, а также манипуляция данными, публикация и использование заведомо недостоверных данных.

Ограничения коснутся аналитических компаний, чья годовая выручка превысит 30 млн руб. Исследовательская компания должна направить заявление о включении сведений о себе в реестр, который будет вести ФАС. Законопроектом установлено, что окончательное решение о согласовании структуры собственности исследовательской компании принимает Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (ч.5 ст.11 Федерального закона № 57).

Если компания не приведет свою структуру в соответствие с решением комиссии, то суд вправе принять решение о принудительной продаже долей (акций) в уставном капитале такой компании. Исследовательские компании, не включенные в реестр или исключенные из него, не вправе заниматься исследованием рынка. Заключение с такими компаниями договоров не будет допускаться.