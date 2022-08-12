GSK, Pfizer и Sanofi потеряли 36 миллиардов долларов на фоне исков из-за Zantac

Рыночная капитализация нескольких крупных фармацевтических компаний за последние два дня сократилась на 30 млрд фунтов стерлингов (свыше 36 млрд долл.), сообщает The Financial Times. Как пишет издание, инвесторы выводят средства, так как опасаются исхода исков по препарату от изжоги Zantac.

Sanofi добровольно отозвала Zantac с рынка США в 2019 году после того, как FDA начало расследование о загрязнении препарата N-нитрозодиметиламином (НДМА). В 2020 году FDA заявило, что средство под воздействием тепла производит неприемлемо высокие уровни вызывающего рак химического вещества, и потребовало изъять его с рынка.

Сейчас на рассмотрении находится более 2 тыс. дел против ряда фармацевтических компаний, которые ранее продавали Zantac. Sanofi продавала препарат в США с 2017 по 2019 год. До этого его продавали Boehringer Ingelheim с 2006 по 2017 год, Pfizer с 2000 по 2006 год и GSK с 1995 по 1998 год. Ожидается, что первый из исков будет передан в суд в Иллинойсе в этом месяце.

Акции GSK потеряли 14% своей стоимости, а акции Haleon (подразделения GSK, которое недавно стало отдельной компанией) упали в цене на 15%. Акции Sanofi опустились в стоимости на 12%, а Pfizer — на 3,4%.

При этом акции Haleon восстановили часть стоимости после того, как компания заявила, что не является стороной судебного разбирательства Zantac. «Мы никогда не продавали Zantac ни в какой форме в США, как Haleon или GSK Consumer Healthcare», — заявили в компании.