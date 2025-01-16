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GSK купит разработчика...

GSK купит разработчика прецизионных препаратов от рака за 1,15 млрд долларов

16.01.2025
10:40
Владимир Заболотских
GSK приобретает биотехнологическую компанию IDRx за 1,15 млрд долл. для получения прав на подающий большие надежды препарат от рака. Разработка показала высокую эффективность в ходе испытаний и может стать новым методом лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей.
Фото: gsk.com

GSK заключила соглашение о покупке биотехнологического стартапа IDRx на общую сумму в 1,15 млрд долл. Как сообщила британская фармкомпания, основной актив — это экспериментальный препарат IDRX-42. Он предназначен для лечения гастроинтестинальных стромальных опухолей (ГИСО) – наиболее распространенного подтипа сарком мягких тканей. Ежегодно в мире диагностируется от 80 до 120 тыс. новых случаев этого заболевания.

Стороны договорились, что GSK выплатит аванс в размере 1 млрд долл. и дополнительные 150 млн долл. после того, как регуляторы одобрят лекарство. Британский фармгигант также обязался делать лицензионные отчисления в пользу немецкой компании Merck KGaA, у которой IDRx приобрела права на IDRX-42 в 2022 году.

Разработка уже показала многообещающие результаты в I/Ib-фазе клинических испытаний. Среди 87 участников, получавших препарат после двух и более линий терапии, объективный ответ был отмечен у 29%, среди них есть один случай полного излечения. У пациентов, которым лекарство давали после одной предшествующей линии терапии, эффективность была еще выше – 53%.

IDRx была основана в 2022 году и привлекла капиталовложения на общую сумму в более чем 240 млн долл. от таких известных инвестиционных фондов, как Andreessen Horowitz, Blackstone и RA Capital.

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