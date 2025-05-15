GSK опубликовала данные III фазы КИ препарата против зуда при билиарном холангите

Препарат linerixibat, разработанный GSK, значительно уменьшил зуд при первичном билиарном холангите (ПБХ) в ходе III фазы клинических испытаний (КИ) GLISTEN. Об этом британский фармгигант сообщил в пресс-релизе.

Отмечается, что эффект наступил уже через две недели после начала приема linerixibat. В исследовании приняли участие 238 человек с ПБХ. Через полгода лечения лекарством интенсивность зуда в среднем снизилась на 2,86 балла из 10 возможных. В группе плацебо этот показатель составил 2,15 балла.

При этом клинически значимое облегчение кожного симптома (не менее чем на 3 балла) отмечено у 56% пациентов, принимавших медикамент GSK. Среди получавших плацебо аналогичное улучшение состояния наблюдалось у 43%.

ПБХ — редкое аутоиммунное заболевание, при котором нарушается отток желчи из печени в кишечник. Избыток желчных кислот в 90% случаев вызывает внутренний зуд (холестатический), который нельзя устранить расчесыванием кожи.

В планах GSK вывести linerixibat на рынок США до конца этого года. Регуляторы Китая, Европейского союза и Японии вынесут решение по регистрации препарата уже в следующем году.