GSK планирует увеличить долю женщин-руководителей до 37% к 2022 году

Реализация политики кадрового многообразия и социальной интеграции была названа приоритетным направлением деятельности компании. Для современного работодателя, по мнению GSK, необходимо понимание значимости человеческих ресурсов, а также того, что эффективность сотрудника напрямую зависит от того, насколько комфортно он чувствует себя в компании.

Как сообщили в пресс-службе компании, для реализации стратегии GSK привлекла к работе 100 консультантов по вопросам социальной диверсификации. Они провели опрос целевых групп во всех регионах присутствия компании с целью выявления барьеров, с которыми сталкиваются женщины на пути к руководящим должностям, а также исследовали то, насколько мужчины могли бы поддерживать их в продвижении по карьерной лестнице. Результаты исследования показали, что основными препятствиями для женщин в достижении успеха являются в первую очередь они сами, их коллеги и работодатель.

GSK ставит перед собой задачу к 2022 г. увеличить долю женщин на руководящих должностях во всех регионах присутствия компании до 37%. На данный момент доля женщин-руководителей в GSK составляет 31%.

Отметим, что в последние годы тенденция роста числа женщин-руководителей набирает обороты. Так, с 2014-го по 2018-й годы количество женщин топ-менеджеров в целом во всех направлениях экономики увеличилось с трети (28%) до почти половины (48%). Такие данные были озвучены осенью 2018 г. в рамках релиза XIX рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Аналитики отмечают, что есть профессии более «мужские» и более «женские», так число женщин-руководителей выше среди директоров по корпоративным и общественным связям, директоров по персоналу и директоров по маркетингу. Мужчины все еще преобладают в числе высших руководителей, коммерческих директоров и ИТ-директоров.

Средний возраст женщин-руководителей – 39 лет – на три года меньше, чем у их коллег-мужчин.

Несмотря на рост числа женщин-руководителей, прекрасный пол чувствует некоторую неуверенность в бизнесе. Около трети женщин-руководителей отметили, что им сложнее развиваться, т.к. к ним предъявляются более жесткие требования в бизнесе, чем к мужчинам.