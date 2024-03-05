GSK представила данные исследования ВИЧ-терапии с частотой приема раз в 4 месяца

Инъекционную терапию против ВИЧ каботегравир можно принимать с интервалом в четыре месяца. Об этом говорится в пресс-релизе компаний ViiV Healthcare и GSK, которые представили результаты фазы I исследования своего препарата с участием 70 человек.

Производители каботегравира также называют его препаратом «ультрапродолжительного действия», или сокращенно CAB-ULA. Лекарство вводится внутривенно и имеет благоприятный профиль безопасности и фармакокинетики.

Лечение с использованием антиретровирусных средств в форме таблеток является краеугольным камнем борьбы с ВИЧ-инфекцией. Их регулярный прием может представлять сложности для пациентов, что впоследствии негативно сказывается на эффективности терапии. Более того, нарушение ежедневного режима может привести к развитию лекарственной устойчивости и прогрессированию заболевания. Отмечается, что возможность принимать инъекционную антиретровирусную терапию с периодичностью в несколько месяцев позволит облегчить бремя пациентов.

ViiV Healthcare продолжит исследования каботегравира в комбинации с другими лекарственными средствами для разработки комплексной схемы лечения, увеличив количество участников. GSK намерена представить свой препарат сверхдлительного действия для профилактики ВИЧ на рынке в 2026 году.

ViiV Healthcare является дочерним предприятием GSK, которое было основано совместно с Pfizer в 2009 году. В 2012 году держателем акций компании также стала японская Shionogi.

Дочка GSK имеет в портфеле препарат Cabenuva (каботегравир + рилпивирин), который в 2021 году был одобрен FDA. В 2022 году показания препарата были обновлены: регулятор разрешил делать укол каждые два месяца. Cabenuva также зарегистрирован в Европейском союзе и Канаде. Кроме того, терапия превзошла пероральные антиретровирусные препараты по способности подавлять вирусную нагрузку в ходе фазы III исследования LATITUDE.

В ближайшие несколько лет GSK намерена представить также еще около десяти препаратов. По сообщению Reuters, компания сменила свой фокус на разработку ВИЧ-терапий длительного действия в свете подходящих к истечению сроков действия патентов на ее лекарства, череды судебных разбирательств и снижения объемов продаж имеющихся бестселлеров.