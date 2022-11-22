GSK прекратит продажи в США показавшего слабые результаты противоопухолевого препарата

GSK сообщила о прекращении продаж противоопухолевого препарата Blenrep в Соединенных Штатах Америки. В начале ноября компания заявила, что Blenrep не достиг главной контрольной точки в ходе испытания, в котором он сравнивался с присутствующими на рынке аналогами. Reuters пишет, что результаты исследования вызвали опасения, что FDA может пересмотреть свое решение об одобрении препарата.

GSK заявила, что продолжит испытания препарата. «Мы продолжим программу клинических испытаний DREAMM и будем работать с FDA над продвижением этого важного варианта лечения пациентов с множественной миеломой», — заявила главный медицинский директор компании Сабина Луйк.

GSK заявила, что Blenrep будет по-прежнему доступен в других странах, в том числе в Европейском союзе. В прошлом году мировые продажи препарата достигли 105 млн долл., из которых две трети пришлись на США.

Препарат был одобрен FDA в 2020 году для пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой, которые прошли не менее четырех курсов лечения.

Онкологические программы — одно из ключевых направлений деятельности GSK. В этом месяце компании также пришлось ограничить показания для препарата от рака яичников Zejula в Соединенных Штатах.