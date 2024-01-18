GSK продаст за 1,23 млрд долларов долю в Haleon

GSK продаст 3,2% доли в Haleon, крупнейшем в мире производителе безрецептурных лекарств, за 978 млн фунтов стерлингов (около 1,23 млрд долл.). Об этом пишет Reuters.

GSK является вторым по величине акционером Haleon, владея около 7,4% акций компании. Британский фармацевтический производитель продаст около 300 млн акций, сократив свое долевое участие до 4,2%, по цене 326 пенсов за штуку (около 4,12 долл.).

В мае прошлого года Pfizer также заявляла о планах продажи своей доли в Haleon, в которой ей принадлежит около 32% акций, сообщала The Financial Times.

В 2019 году GSK и Pfizer объединили свои предприятия в сфере производства потребительских товаров для здоровья, в результате чего была образована компания Haleon, известная такими продуктами, как зубная паста Sensodyne и обезболивающий препарат «Адвил» (ибупрофен). В июле 2022 года британский производитель препаратов подал заявку на включение ценных бумаг Haleon в биржевой список Лондонской фондовой биржи, а затем Нью-Йоркской. В результате листинга была создана крупнейшая в мире компания по производству безрецептурных препаратов, оценка рыночной стоимости которой составила 30,5 млрд фунтов стерлингов (около 39 млрд долл.).