Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиПроизводство
GSK продаст за...

GSK продаст за 1,23 млрд долларов долю в Haleon

18.01.2024
11:14
Владимир Заболотских
GSK сократит свою долю в Haleon до 4,2%. Сделка оценивается в 1,23 млрд долл. Pfizer также заявляла о планах продажи своей доли в Haleon.
Фото: gsk.com

GSK продаст 3,2% доли в Haleon, крупнейшем в мире производителе безрецептурных лекарств, за 978 млн фунтов стерлингов (около 1,23 млрд долл.). Об этом пишет Reuters.

GSK является вторым по величине акционером Haleon, владея около 7,4% акций компании. Британский фармацевтический производитель продаст около 300 млн акций, сократив свое долевое участие до 4,2%, по цене 326 пенсов за штуку (около 4,12 долл.).

В мае прошлого года Pfizer также заявляла о планах продажи своей доли в Haleon, в которой ей принадлежит около 32% акций, сообщала The Financial Times.

В 2019 году GSK и Pfizer объединили свои предприятия в сфере производства потребительских товаров для здоровья, в результате чего была образована компания Haleon, известная такими продуктами, как зубная паста Sensodyne и обезболивающий препарат «Адвил» (ибупрофен). В июле 2022 года британский производитель препаратов подал заявку на включение ценных бумаг Haleon в биржевой список Лондонской фондовой биржи, а затем Нью-Йоркской. В результате листинга была создана крупнейшая в мире компания по производству безрецептурных препаратов, оценка рыночной стоимости которой составила 30,5 млрд фунтов стерлингов (около 39 млрд долл.).

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.