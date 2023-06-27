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GSK урегулировала первое...

GSK урегулировала первое дело по препарату Zantac

27.06.2023
14:07
Николай Соколов
GSK урегулировала первое дело по препарату Zantac в США, поданное на уровне штатов. Ранее фармкомпании, продававшие потенциально вызывающее рак лекарство, выиграли в федеральном судебном процессе.

Фармацевтическая группа GSK урегулировала первый иск по обвинениям в том, что ее препарат от изжоги Zantac вызвал рак, пишет The Financial Times. Разбирательство должно было начаться в Калифорнии в следующем месяце.

Британская компания заявила, что достигла соглашения с Джеймсом Гетцем, который подал иск в суд штата Калифорния. Сделка отражает желание компании «не отвлекаться на затянувшиеся судебные разбирательства по этому делу», заявили в GSK, не раскрывая подробностей соглашения.

В августе прошлого года рыночная капитализация нескольких крупных фармацевтических компаний, продававших Zantac, сократилась на 30 млрд фунтов стерлингов (свыше 36 млрд долл.). Инвесторы опасались исхода судебных процессов по лекарству, с которым ранее столкнулись GSK и другие фармкомпании, которые ранее продавали Zantac.

Истцы утверждали, что препарат может вызывать рак, поскольку содержит небольшое количество N-нитрозодиметиламина, известного как НДМА. Он безвреден в небольших дозах, но может вызвать рак у людей, если употребляется в больших количествах. В 2020 году FDA заявило, что средство под воздействием тепла производит неприемлемо высокие уровни вызывающего рак химического вещества и потребовало изъять его с рынка.

В декабре этого года производители лекарства одержали крупную победу в судебном процессе по искам, поданным в американский федеральный суд. Суд заявил, что почти 2500 исков были основаны на ошибочных научных данных и что единственное достоверное исследование препарата показало: риск возникновения рака после приема Zantac доказать невозможно.

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