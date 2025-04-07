GSK заключила сделку по препаратам от нейродегенеративных болезней на 2,7 млрд долларов

GSK заключила соглашение с южнокорейской биотехнологической компанией ABL Bio. Вместе они займутся созданием препаратов против нейродегенеративных заболеваний, говорится в пресс-релизе британского производителя.

Стартапу выплатят 49,5 млн долл. авансом, а также до 2,67 млрд долл. дополнительно при успешном завершении исследований, прохождении регистрационных процедур и коммерциализации разработок. Взамен ABL Bio предоставит доступ к своей технологии Grabody-B, которая решает одну из ключевых проблем в лечении болезней центральной нервной системы – преодоление препаратами гематоэнцефалического барьера. Это своеобразный фильтр между кровеносными сосудами и тканями головного мозга, защищающий его от потенциально опасных веществ, но одновременно препятствующий проникновению лекарственных средств.

Как отмечается, Grabody-B позволит GSK разрабатывать различные антитела, препараты на основе малых интерферирующих РНК (специфически связываются с матричной РНК определенного гена, вовлеченного в патологические процессы, и «выключают» его), антисмысловые олигонуклеотиды (искусственно созданные фрагменты генетического материала, которые могут присоединяться к определенным участкам РНК и блокировать синтез белков) и другие типы лекарств.

Три года назад ABL Bio начала сотрудничать с французской Sanofi, которая обещала выплатить более 1 млрд долл. в случае коммерциализации ABL301 – экспериментального биспецифического антитела для лечения болезни Паркинсона и других синуклеинопатий.

В портфеле GSK уже есть препарат от лобно-височной деменции latozinemab, который дошел до III фазы клинических испытаний, перспективное средство от болезни Альцгеймера AL101 (GSK4527226) на II фазе и ряд разработок от заболеваний нервной системы на более ранних этапах исследований.

Кроме того, в декабре компания вступила в партнерство по созданию лекарств от болезни Альцгеймера с бельгийской Muna Therapeutics, которая получит первоначальный платеж в размере 33,5 млн евро (35,3 млн долл.). А в ноябре фармгигант приобрел у Vesalius Therapeutics кандидатный препарат от болезни Паркинсона за 650 млн долл., из них 80 млн долл. – аванс.