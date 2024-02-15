GSK завершила сделку по поглощению Aiolos Bio

GSK завершила сделку по приобретению Aiolos Bio, биофармацевтической компании, специализирующейся на исследованиях и разработках лекарственных средств для лечения респираторных и воспалительных заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе британского производителя лекарств.

Закрытие сделки состоялось через месяц после подписания соглашения. Ее стоимость оценивается в 1,4 млрд долл.

GSK выплатит 1 млрд долл. авансом, а также 400 млн долл. в зависимости от выполнения определенных условий. Кроме того, на британскую компанию возлагается ответственность за выплату роялти, предусмотренных договором с Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals. В рамках этого соглашения Aiolos получила эксклюзивное право на разработку и коммерческое использование препарата AIO-001 за пределами Китая.

Приобретение позволит GSK дополнить свой портфель лекарственных средств перспективным препаратом AIO-001 для лечения астмы. Препарат находится на стадии подготовки к фазе II клинических исследований.

Лекарственное средство представляет из себя моноклональное антитело, нацеленное на блокирование действия тимусного стромального лимфопоэтина (ТСЛП). ТСЛП является ключевым цитокином, который активирует сверхактивный иммунный ответ на аллергические, эозинофильные и другие типы воспаления дыхательных путей, связанные с тяжелой бронхиальной астмой.

В 2023 году FDA одобрило препарат Tezspire (tezepelumab-ekko), разработанный Amgen и AstraZeneca, в форме шприц-ручки против тяжелой формы астмы. Препарат оказывает такое же действие, как и AIO-001, блокируя активность ТСЛП. По мнению GSK, приобретенное ей лекарство может стать более успешным средством от астмы, чем Tezspire.