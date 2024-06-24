Gedeon Richter приобрела биотехнологическую компанию BCI Pharma

Компания Gedeon Richter заявила о покупке бельгийской частной биотехнологической исследовательской компании BCI Pharma, которая занимается разработками в разных областях женского здоровья. Как сообщили в пресс-службе Gedeon Richter, сделку оценивают в 12 млн евро, подлежащих выплате в течение нескольких лет по мере достижения результатов.

BCI Pharma работает над поиском новых ингибиторов киназ из своей библиотеки малых химических молекул, а также из собственной базы данных, полученной в результате высокопроизводительного скрининга (HTS). Потенциальные кандидаты для лекарств определяются с помощью современных скрининговых исследований относительно клинически подтвержденных биологических мишеней.

Как сообщил руководитель направления женского здоровья Gedeon Richter Петер Турек, компания BCI выявила высокопотенциальные доклинические молекулы-кандидаты.

«Совершенная сделка стала логичным продолжением развития Gedeon Richter после предыдущего приобретения, анонсированного недавно. Она позволит расширить рамки проведения исследований в области женского здоровья, которые уже осуществляются в городе Льеж», — заявил Петер Турек.

Ранее Gedeon Richter объявила о приобретении части активов компании Mithra Pharmaceuticals и ее дочернего предприятия Mithra Recherche et Développement SA (Mithra R&D) в Бельгии. В рамках сделки приобретаются 100% акций компаний Estetra SRL («Эстетра») и Neuralis SA («Неуралис»), а также некоторые активы и лицензии Mithra R&D. Стоимость сделки оценивается в 175 млн евро, включая унаследованный долг в чистом выражении.