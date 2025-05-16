Гендиректор Novo Nordisk покидает пост на фоне усиления конкуренции и падения акций

Генеральный директор фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Фруергорд Йоргенсен уходит в отставку на фоне усиливающейся конкуренции на рынке препаратов от ожирения и значительного падения стоимости акций. Об этом говорится в пресс-релизе.

Как сообщается, он временно сохранит пост, пока не будет выбран преемник. Отмечается, что отбор кандидатов уже идет. О финальном решении сообщат отдельно.

«Кадровые перестановки продиктованы рыночными вызовами, с которыми недавно столкнулась Novo Nordisk, и динамикой стоимости акций компании с середины 2024 года», — поясняется в заявлении.

Указывается также, что Ларс Ребиен Соренсен, бывший глава Novo Nordisk (с 2000 по 2016 гг.) и нынешний руководитель одноименного фонда, присоединится к Совету директоров компании. Сначала он начнет работу на правах наблюдателя, а со следующего года войдет в состав топ-менеджмента.

Йоргенсен возглавляет концерн с 2017 года. За это время Novo Nordisk вышла на первое место по объему капитализации среди публичных компаний в Европе. Успех обеспечили продажи препаратов для снижения веса на основе семаглутида.

Однако в последнее время рыночные позиции производителя пошатнулись. С июня прошлого года котировки фармгиганта упали на 59%, а с начала 2025 года снижение составило 32%, пишет Reuters.

Wegovy (семаглутид) стал пользоваться меньшей популярностью, уступив лидерство по количеству выписанных рецептов в США своему конкуренту Zepbound (tirzepatide) от фармкорпорации Eli Lilly. Ситуацию усугубили результаты клинических испытаний, в которых разработка Novo Nordisk оказалась хуже соперника по пяти показателям эффективности. Среди них — среднее снижение веса (20 против 14%), уменьшение объема талии (18,4 против 13 см), число участников, которым удалось похудеть более чем на 15% от исходных значений (их было на четверть больше в группе, получавшей лекарство от Eli Lilly).

На этой неделе датская компания подписала соглашение с Septerna на 2,2 млрд долл. о совместной разработке четырех пероральных препаратов от ожирения.