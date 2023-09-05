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Гендиректор аптечной сети...

Гендиректор аптечной сети Walgreens ушла в отставку через два года на посту

05.09.2023
15:33
Николай Соколов
Глава Walgreens Boots Alliance Розалинд Брюэр ушла в отставку. С момента ее вступления в должность акции компании упали на 47%.
Розалинд Брюэр | Фото: news.walgreens.com

Генеральный директор Walgreens Boots Alliance Розалинд Брюэр ушла в отставку спустя менее чем через три года после того, как она заняла этот пост. Об этом сообщает Reuters.

Уход Брюэр был частью «взаимно согласованного решения», сообщили в сети, не вдаваясь в подробности соглашения. Walgreens назначила ведущего независимого директора компании Джинджера Грэма временным руководителем и находится в поиске постоянной замены.

Reuters пишет, что акции компании падали в течение всего этого года. С января они снизились примерно на 32%, поскольку аптечное подразделение Walgreens пострадало от более резкого, чем ожидалось, падения спроса на тесты и вакцины от COVID-19. С марта 2021 года, когда Брюэр пришла в компанию, акции Walgreens упали примерно на 47%.

За время пребывания Брюэр в должности Walgreens заключила ряд сделок, чтобы укрепить свои позиции в сфере здравоохранения. Так, в 2022 году поддерживаемая Walgreens компания VillageMD приобрела поставщика медицинских услуг Summit Health за 9 млрд долл. До этого, в октябре 2021 года, Walgreens приобрела контрольный пакет VillageMD.

«Учитывая повышенное внимание к развитию сегмента, Walgreens Healthcare имеет смысл сократить расходы и найти новую руководящую команду с более обширным опытом работы в сфере медицинских услуг», — рассказала Reuters аналитик Evercore ISI Элизабет Андерсон. Она отметила, что решение по отставке было неудивительным из-за низкой доходности акций.

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