Гендиректора фармдистрибьютора «Профитмед» заподозрили в мошенничестве

Соучредителя и гендиректора фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрия Свирина подозревают в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч.4 ст.159.1 УК). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Свирину. Информацию подтвердили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве ходатайствовало о домашнем аресте подозреваемого. Однако суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении Свирина было заведено по заявлению Сбербанка, уточнил источник. Размер ущерба, а также точная сумма долга перед кредитной организацией не известны. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и к защите Свирина.

В конце мая сообщалось, что Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Профитмед». Проблемы у компании начались в конце 2022 года. Ее контрагенты начали массово обращаться в суды с требованием вернуть долги. По данным СПАРК, в прошлом году к компании было подано в общей сложности 38 исков на 541 млн руб. В 2023 году число таких заявлений увеличилось еще на 115, а сумма требований выросла на 1,9 млрд руб. Среди крупнейших истцов «Аресбанк», который принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Банк добивается возврата более чем 570 млн руб.

В январе этого года научно-производственная коммерческая фирма «Эклиф» попросила признать «Профитмед» банкротом. Позже к ее иску присоединились Сбербанк, банки «Союз» и «Зенит». Представитель последнего сообщил «Ведомостям», что финансовая организация предпринимала попытки урегулировать претензии в досудебном порядке, но позиция бенефициара и менеджмента «Профитмеда» вынудила ее обратиться в суд. Запросы другим кредиторам остались без ответов. Получить комментарии представителей «Профитмеда» не удалось.