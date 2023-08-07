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Гендиректора фармдистрибьютора «Профитмед»...

Гендиректора фармдистрибьютора «Профитмед» заподозрили в мошенничестве

07.08.2023
10:13
Артем Косенок
Гендиректора фармдистрибьютора «Профитмед» заподозрили в мошенничестве кредитными средствами в особо крупном размере. Суд избрал ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Ранее сообщалось, что в компании введена процедура наблюдения.
Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Соучредителя и гендиректора фармдистрибьютора «Профитмед» Дмитрия Свирина подозревают в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч.4 ст.159.1 УК). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Свирину. Информацию подтвердили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве ходатайствовало о домашнем аресте подозреваемого. Однако суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении Свирина было заведено по заявлению Сбербанка, уточнил источник. Размер ущерба, а также точная сумма долга перед кредитной организацией не известны. «Ведомости» направили запросы в Сбербанк и к защите Свирина.

В конце мая сообщалось, что Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Профитмед». Проблемы у компании начались в конце 2022 года. Ее контрагенты начали массово обращаться в суды с требованием вернуть долги. По данным СПАРК, в прошлом году к компании было подано в общей сложности 38 исков на 541 млн руб. В 2023 году число таких заявлений увеличилось еще на 115, а сумма требований выросла на 1,9 млрд руб. Среди крупнейших истцов «Аресбанк», который принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Банк добивается возврата более чем 570 млн руб.

В январе этого года научно-производственная коммерческая фирма «Эклиф» попросила признать «Профитмед» банкротом. Позже к ее иску присоединились Сбербанк, банки «Союз» и «Зенит». Представитель последнего сообщил «Ведомостям», что финансовая организация предпринимала попытки урегулировать претензии в досудебном порядке, но позиция бенефициара и менеджмента «Профитмеда» вынудила ее обратиться в суд. Запросы другим кредиторам остались без ответов. Получить комментарии представителей «Профитмеда» не удалось.

«Профитмед» основан в 1994 году. Среди учредителей компании, по данным на 2002 год, были Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит хауз» (один из ее основателей — Виктор Харитонин), председатель совета директоров самого фармдистрибьютора Евгений Стригас и др. Сейчас информация об акционерах компании скрыта.

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