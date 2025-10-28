Гендиректора сети «Ригла» оштрафовали за нарушение закона о рекламе

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области вынесло постановление о назначении штрафа в 20 тыс. руб. гендиректору ООО «Ригла» Борису Попову, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

В подмосковном УФАС получили жалобу на смс-сообщение с рекламой акции компании, хотя абонент не давал согласия на получение такой информации.

«Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе», — сообщили в службе.

Согласно закону распространять рекламу по телефону можно только при условии предварительного согласия абонента.

Штраф назначили за нарушение ч.4.1 ст.14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Максимальный штраф для юридических лиц за нарушение этой статьи — от 300 тыс. до 1 млн руб.