Генеральный директор Bristol-Myers Squibb Джованни Кафорио уйдет из компании

Джованни Кафорио покинет пост генерального директора компании Bristol-Myers Squibb 1 ноября. Фармацевтическая компания сообщила, что принимает такое решение в рамках процесса смены руководства.

Кафорио работал в Bristol-Myers с 2000 года, с мая 2015 года занимал пост генерального директора. Он руководил компанией во время периода ее роста, в том числе был ответственен за покупку Celgene, которая обошлась производителю в 74 млрд долл., пишет Endpoints News.

Место главы BMS займет Крис Бернер, главный коммерческий директор и исполнительный вице-президент компании. До того момента, как Кафорио уйдет в отставку, Бернер будет занимать должность главного операционного директора. Бернер присоединился к компании в 2015 году, ранее он работал в Genentech и Seagen.

«Крис — исключительный лидер, и мы вместе с правлением считаем, что он будет тем человеком, который поможет Bristol-Myers Squibb на новом этапе», — говорится в заявлении Кафорио.

На текущий момент Bristol-Myers сталкивается с потерей доходов от популярных онкологических препаратов «Ревлимид» и «Абраксан» из-за дженериков. Их совокупные продажи упали на 33%, или примерно на 1,2 млрд долл., в IV квартале 2022 года. Руководство компании надеется на коммерческий успех таких препаратов, как CAR-T-терапия Abecma и таблетки от псориаза Sotyktu.