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Генеральный директор FibroGen Энрике Контерно ушел в отставку

26.07.2023
16:33
Николай Соколов
Генеральный директор компании FibroGen Энрике Контерно покинул свой пост. Он пришел в компанию в 2020 году.
Энрике Контерно | Фото: investor.fibrogen.com

Генеральный директор FibroGen Энрике Контерно ушел в отставку по «личным причинам», сообщается на сайте компании. Коммерческий директор компании Тейн Веттиг на время займет его пост, и Контерно будет поддерживать его в качестве советника.

Контерно подал в отставку через неделю после того, как FibroGen обнародовала план по сокращению расходов, предусматривающий увольнение 32% персонала, или 104 сотрудников. Такой шаг последовал за провалом испытаний III фазы потенциального блокбастера компании pamrevlumab, а также многочисленных неудач с препаратом roxadustat против анемии.

У FibroGen были большие надежды на препарат от анемии roxadustat в начале 2020 года, когда Энрике Контерно стал новым генеральным директором компании. Он только что завершил 27-летний период работы в Eli Lilly и, по словам одного из аналитиков, был «впечатлен» коммерческими возможностями roxadustat. Однако в последующие годы лекарство показало неудовлетворительные результаты на испытаниях, а FDA отказалась его одобрить.

«В течение последних трех лет Тейн был очень эффективным руководителем, и мы полностью уверены в нем на посту нашего временного генерального директора», — заявил председатель Совета директоров FibroGen Джим Шенек.

Веттиг уже заявил, что с нетерпением ждет результатов III фазы по pamrevlumab, антителу компании против местнораспространенного нерезектабельного рака поджелудочной железы и мышечной дистрофии Дюшенна. Согласно публикации FiercePharma, аналитики William Blair не видят перспектив у препарата после того, как он не добился успеха в ходе испытаний III фазы.

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