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Генеральный директор Novavax Стэнли Эрк уходит в отставку

10.01.2023
15:10
Николай Соколов

Глава Novavax Стэнли Эрк уйдет в отставку после 12 лет работы в компании. Его место займет бывший глава Harmony Biosciences Джон Джейкобс.

Стэнли Эрк | Фото: ir.novavax.com

Novavax заявила, что главный исполнительный директор компании Стэнли Эрк уйдет в отставку. Его заменит Джон Джейкобс, перешедший в компанию из Harmony Biosciences, где он был генеральным директором. Джейкобс вступает в должность с 23 января. В течение следующих 15 месяцев Эрк продолжит работать в Novavax в качестве советника.

Эрк руководил компанией последние 12 лет. В последние три года он работал над тем, чтобы вывести Novavax в число лидирующих производителей вакцин от COVID-19, пишет FierceBiotech. Вакцина компании, основанная на белковых субъединицах, получила одобрение регулирующих органов в ЕС, Великобритании, Австралии и Южной Корее, а в июле 2020 года и в США.

Тем не менее распространение вакцин было осложнено производственными трудностями и задержками в регулировании. К примеру, компания несколько раз была вынуждена отложить регистрацию вакцины в США. А когда препарат вышел на рынок, он столкнулся с небольшим спросом. 

«Мой опыт работы в Novavax, особенно в плане руководства компанией в области глобального реагирования на пандемию, стал кульминацией моей 40-летней карьеры в качестве управленца в сфере биотехнологий», — заявил Эрк.

«Я благодарен Стэну за основу, которую он заложил, и для меня большая честь присоединиться к Novavax в продвижении ее важной глобальной миссии общественного здравоохранения», — сказал Джейкобс.

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