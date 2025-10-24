Новости
«Генериум» зарегистрировал оригинальный препарат для лечения синдрома Хантера

24.10.2025
18:55
НадеждаСиницына
«Генериум» зарегистрировал оригинальный препарат для лечения мукополисахаридоза II типа (синдрома Хантера) у взрослых и детей старше шести лет. Ранее для лечения заболевания использовали идурсульфазу бета зарубежного и отечественного производства.
Фото: 123rf.com

Минздрав России одобрил регистрацию первого отечественного оригинального препарата «Клотилия» (МНН веренафусп альфа) компании «Генериум» для заместительной ферментной терапии мукополисахаридоза II типа. Соответствующая запись появилась в ГРЛС.

Веренафусп альфа относится к группе препаратов-ферментов для лечения нарушений обмена веществ и предназначен для заместительной ферментной терапии при отсутствии или снижении уровня фермента идуронат-2-сульфатазы у пациентов с орфанным заболеванием синдромом Хантера. Препарат способствует облегчению симптомов, в том числе нарушений со стороны центральной нервной системы (ЦНС), отмечено в инструкции.

Мукополисахаридоз II типа это наследственное орфанное заболевание из группы лизосомных болезней накопления, при котором происходит мутация в гене IDS. Из-за снижения активности фермента идуронат-2-сульфатазы у таких пациентов в тканях накапливаются мукополисахариды, которые приводят к нарушениям зрения, слуха, функции костей и суставов, а также ЦНС. Основной метод лечения это заместительная ферментная терапия.

Ранее для лечения заболевания использовалась идурсульфаза бета от компании Takeda («Элапраза»), а в 2023 году «Нанолек» зарегистрировал первый биоаналог препарата «Хантеразу».

