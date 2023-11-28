Генпрокуратура запросила для Шпигеля 12 лет строгого режима

Прокуратура потребовала назначить основателю компании «Биотэк» Борису Шпигелю наказание в виде 12 лет заключения, его супруге Евгении Шпигель — 9 лет, гендиректору ОАО «Фармация» Антону Колоскову — 10 лет. Обвинение запросило 13 лет строго режима для экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а для сотрудников администрации Пензенской области Геннадия Маркова и Федора Федотова — по 8 лет. Об этом «ФВ» после состоявшихся в СИЗО «Матросская тишина» прений рассказала адвокат Шпигеля Зарина Фарниева.

По ее словам, прения сторон продолжатся в пятницу, 1 декабря. «Позиция защиты укрепляется изо дня в день. Мы считаем, что обвинение построено на домыслах и вольных трактовках телефонных переговоров, — сказала Фарниева. — Ни лингвистических экспертиз, ни экспертиз с точки зрения монтажа следствием проведено не было. Защита вынуждена была это сделать самостоятельно. Результаты полностью опровергают обвинение: ни о каких взятках ни один телефонный разговор информации не содержит. Все разговоры, связанные с денежными средствами, ведутся исключительно о возможности участия в оказании финансовой помощи для проведения предвыборной кампании губернатора Белозерцева».

Ранее стало известно, что генпрокуратура подала иск с требованием взыскать с Белозерцева, Шпигеля и некоторых соответчиков 9,9 млрд руб. В Генпрокуратуре считают, что эти деньги были получены преступным путем.