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Со Шпигеля и...

Со Шпигеля и других фигурантов дела хотят взыскать 9,9 млрд рублей

24.11.2023
15:39
Артем Косенок
В суд поступил иск от Генпрокуратуры с требованием взыскать 9,9 млрд руб. с экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и некоторых соответчиков. В качестве третьего лица к иску привлекли Минздрав Пензенской области.
Борис Шпигель | Фото: Басманный суд Москвы

Генпрокуратура подала иск с требованием взыскать с бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и некоторых соответчиков деньги. В общей сложности речь идет о 9,9 млрд руб. В Генпрокуратуре считают, что эти деньги были получены преступным путем. Об этом ТАСС сообщили в Октябрьском районном суде Пензы, куда поступили материалы искового заявления.

Иск об обращении имущества и денежных средств в пользу государства поступил также к супруге бизнесмена Евгении Шпигель, гендиректору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотек», ООО «Биосамарфарм», ООО «Биотек», ООО «Фармация».

В качестве третьего лица к иску привлечен Минздрав Пензенской области. Беседа по иску назначена на 12 декабря, в соответствии с законом она пройдет в закрытом режиме. В суде не исключили, что и рассмотрение иска по существу также будет закрыто для прессы и общественности.

Следствие обвиняет Шпигеля, его жену и Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области. 5 апреля стало известно о завершении расследования дела Шпигеля.

В середине октября 2022 года на имущество обвиняемых был наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд руб. У них арестованы более 60 объектов недвижимого имущества, а также свыше 3,5 тыс. редких произведений искусства. В том же месяце в Генеральной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела. Дело сейчас рассматривается в суде.

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