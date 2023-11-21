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Генпрокурор Техаса обвинил...

Генпрокурор Техаса обвинил Pfizer в продаже препарата от СДВГ с примесями

21.11.2023
12:59
Владимир Заболотских
Генеральный прокурор штата Техас подал судебный иск в отношении Pfizer и Tris Pharma. Согласно обвинению, производители лекарственного средства от СДВГ не соблюдают требования производственной практики, а их продукт не проходит проверки качества.
Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон выдвинул обвинения в адрес компаний Pfizer и Tris Pharma в продаже «загрязненного» лекарственного средства Quillivant XR, предназначенного для лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте прокурора.

В судебном иске отмечается, что Pfizer сознательно осуществляла реализацию своего препарата от СДВГ по государственной программе Medicaid, зная о нарушении требований надлежащей производственной практики и наличии примесей в лекарстве. Quillivant XR многократно не проходил проверки контроля качества.

Как подчеркивает Пакстон, все эти проблемы негативно сказались и на эффективности препарата. Многие пациенты жаловались на отсутствие какого-либо эффекта. Дополнительно в иске приводятся данные проверки качества, которые свидетельствуют о том, что Quillivant XR не высвобождается в организме должным образом.

По утверждению прокурора, Pfizer и Tris намеренно фальсифицировали результаты проверки контроля качества препарата, а впоследствии представили их в регулятор и Medicaid. Государственная программа, финансируемая за счет налогов граждан, компенсировала производителям расходы на Quillivant.

Пакстон потребовал от компаний возмещения денежного ущерба, сумма которого не была указана в иске.

Tris Pharma — контрактный производитель из Нью-Джерси, который производит Quillivant XR (methylphenidate HCl) для компании Pfizer.

Quillivant XR был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2012 году. В 2018 году регулятор направил предупреждение в адрес Tris Pharma после того, как были выявлены серьезные нарушения правил производственной практики.

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