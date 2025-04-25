«Герофарм» и «Промомед» поспорили о составе своих препаратов от ожирения

В компании «Герофарм» считают, что некоторые заявления, сделанные гендиректором «Промомеда» Александром Ефремовым в ходе Дня инвестора 23 апреля, вводят в заблуждение пациентов и врачей и содержат признаки недобросовестной конкуренции. Речь идет о составе препарата «Седжаро», который недавно зарегистрировал «Герофарм» и который прокомментировал руководитель конкурирующей компании. Об этом говорится в заявлении «Герофарма», предоставленном «ФВ».

23 апреля компания «Промомед» провела свой День инвестора. В ходе сессии вопросов и ответов ведущая зачитала вопрос Ефремову касательно препарата «Тирзетта»: «Герофарм», используя китайскую субстанцию, может предложить более низкие цены, чем «Промомед». Планируете ли вы пересмотреть стратегию ценообразования и таргет продаж на 2025 год в связи с этим?». «Невозможно рассуждать о продукте, который никогда не держал в руках», — сказал Ефремов. К тому же, по его словам, он не знает, с какой субстанцией на самом деле сделан препарат «Герофарма».

«Я бы не стал называть аналогом препаратов «Промомеда» и американского Mounjaro тот продукт, который заявлен в регистрации, — продолжил Ефремов. — В том продукте имеется фенол. Этого консерванта нет ни у «Промомеда», ни у Mounjaro. Это другой продукт, поэтому это будет другая конкуренция. Есть продукты, которые являются качественными и безопасными, и есть продукт с содержанием фенола».

Препарат защищен в США патентом минимум до 2036 года. В январе Минздрав зарегистрировал препарат «Тирзетта» — отечественный тирзепатид от компании «Промомед». «Герофарм» МНН тирзепатид вторым, в апреле, пообещав, что он будет стоить «значительно ниже других российских аналогов». Оригинальный тирзепатид производится американской компанией Eli Lilly и одобрен для лечения сахарного диабета 2-го типа и контроля веса и лечения ожирения. На территории России он не регистрировался.препарат «Тирзетта» — отечественный тирзепатид от компании «Промомед». «Герофарм» зарегистрировал свой дженерик «Седжаро» сбудет стоить «значительно ниже других российских аналогов».

«Данное заявление является заведомо ложным и может ввести в заблуждение пациентов, врачей и фармацевтов», — сообщили в компании «Герофарм». В Европе и Великобритании Mounjaro от американской компании Eli Lilly производится в двух форматах: однодозовая ручка (Pre-filled pen, single-dose; vial, single-dose) и ручка, предназначенная для нескольких инъекций (Pre-filled pen (KwikPen), multi-dose). В одноразовой ручке он не содержит консервант фенол, поскольку инъекция вводится один раз, а затем ручка утилизируется. Именно в таком формате компания «Промомед» выпустила на рынок свое средство «Тирзетта», отмечается в заявлении «Герофарма».

В фармкомпании подчеркнули, что Mounjaro, предназначенный для нескольких инъекций, содержит незначительное количество фенола, который обеспечивает стерильность препарата и необходим для предотвращения бактериального роста. В такой ручке и таком составе компания «Герофарм» зарегистрировала препарат «Седжаро». «Фенол в низких концентрациях часто используется в иммунологических и пептидных препаратах, является стандартным компонентом в общемировой фармацевтической практике, а его безопасность доказана длительной историей применения в медицине и фармпромышленности», — заверили в «Герофарме».

«Промомед» в свою очередь уверен, что претензии «Герофарма» являются необоснованным. Как пояснили «ФВ» в компании, слова Ефремова о содержании фенола в продукте, зарегистрированном компанией «Герофарм» (препарат «Седжаро»), и об отсутствии данного консерванта в продукте, зарегистрированном ООО «Промомед Рус» (продукт «Тирзетта»), и в продукте, зарегистрированном и обращающемся на американском рынке (Mounjaro), являются достоверной информацией и подтверждаются данными официальных источников, в частности:

1. Реестр одобренных препаратов FDA. Фенола нет.

2. ГРЛС, раздел 6 листка-вкладыша препарата «Тирзетта». Фенола нет.

3. ГРЛС, раздел 6 листка-вкладыша препарата «Седжаро». «Вспомогательными веществами являются: динатрия гидрофосфат гептагидрат, бензиловый спирт, глицерол, фенол и т.д.».

Mounjaro в форме выпуска KwikPen, содержащий фенол, в США не зарегистрирован и не обращается ни в Америке, ни в России. Mounjaro KwikPen на мероприятии не обсуждался, подчеркнули в компании «Промомед».

Производители препаратов для снижения веса ведут борьбу за внимание пациентов разными способами, в том числе с помощью нестандартных и провокационных промокоммуникаций. «ФВ» обсудил с экспертами PR-усилия производителей. Подробнее читайте в материале «Границы допустимого».