«Герофарм» зарегистрировала второй отечественный тирзепатид

Компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на аналог популярного американского препарата для лечения ожирения. Об этом говорится в пресс-релизе фармпроизводителя. Соответствующая информация содержится в ГРЛС. Это второй препарат на российском рынке с МНН тирзепатид. Первый под брендом «Тирзетта» в январе этого года зарегистрировал «Промомед».

«Герофарм» обещает, что цена на его продукт будет ниже, но конкретные цифры готов назвать после вывода продукта в гражданский оборот, который намечен на май. Стоимость «Тирзетты» в рознице — 17—21 тыс. руб. за упаковку 2,5—5 мг раствор для подкожного введения, 4 шт., шприц в автоинжекторе.

«Седжаро» содержит тирзепатид – инновационное действующее вещество, которое объединяет свойства двух гормонов, говорится в пресс-релизе «Герофарма». Механизм его действия включает двойной эффект: глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) регулирует пищевое поведение, снижая чувство голода и уменьшая тягу к высококалорийной пище, а глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП) оказывает непосредственное влияние на жировые ткани, активируя их расщепление и способствуя уменьшению жировых запасов в организме.

Фармкомпания обращает внимание на эффективность препарата при абдоминальном висцеральном ожирении – наиболее распространенной форме заболевания, характеризующейся накоплением жировой ткани в области живота. Это состояние повышает риск развития сахарного диабета 2-го типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Тирзепатид целенаправленно воздействует на данный тип жира, обеспечивая не только снижение массы тела, но и улучшение метаболических параметров. В ходе клинических исследований он продемонстрировал рекордное сокращение окружности талии – в среднем на 14,6 см, а также снижение веса на 22,5% в течение 72 недель у людей, не страдающих сахарным диабетом.

«Седжаро» представлен в форме шприц-ручки с раствором для подкожного введения в шести дозировках – 2,5 мг, 5 мг, 7,5 мг, 10 мг, 12,5 мг и 15 мг (такие же дозировки у Mounjaro и «Тирзетты»). Лекарственное средство применяют один раз в неделю, последовательно увеличивая дозу.

Оригинальный тирзепатид производится американской компанией Eli Lilly и одобрен для лечения сахарного диабета 2-го типа и контроля веса и лечения ожирения, на территории России он не регистрировался. Препарат защищен в США патентом минимум до 2036 года.