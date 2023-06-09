«Герофарм» локализует в Казахстане производство еще одного аналогового инсулина гларгина

Компания «Герофарм» и Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) подписали долгосрочный контракт о локализации производства аналогового инсулина гларгина в концентрации 300 МЕ/мл в Казахстане. По его условиям, российская компания передаст технологии производства инсулина, а казахское предприятие инвестирует в модернизацию площадки. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Герофарм».

На заводе КФК будут локализованы стадии розлива и упаковки. Субстанция инсулина будет поставляться с производства «Герофарм» в Санкт-Петербурге. Выпустить первый коммерческий продукт планируется к концу 2024 года.

В Казахстане зарегистрировано почти 480 тыс. пациентов с сахарным диабетом. Многие из них нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина, в том числе гларгина в концентрации 300 МЕ/мл. По оценкам экспертов, потребность Казахстана в данном инсулине составляет около 120 тыс. упаковок препарата в год. Локализованный инсулин будет представлен под торговым наименованием компании «Герофарм» – «РинГлар 300».

В 2020 году компания уже локализовала в Караганде производство инсулина гларгина 100 МЕ/мл. Трансфер технологии производства инсулина в более высокой концентрации позволит обеспечить пациентов с диабетом 1-го или 2-го типа, использующих более высокие дозы инсулина для уменьшения объема вводимых инъекций, добавили в пресс-службе компании.