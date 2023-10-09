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«Герофарм» запросила принудительную...

«Герофарм» запросила принудительную лицензию на выпуск аналога «Оземпика»

09.10.2023
13:05
Елена Калиновская
Компания «Герофарм» направила запрос в правительство на получение принудительной лицензии на аналог «Оземпика». Патент на препарат с МНН семаглутид принадлежит Novo Nordisk.
Петр Родионов | Фото: geropharm.ru

«Герофарм» планирует вывести на рынок аналог «Оземпика», несмотря на то, что на него действует патент до 2035 года. Об этом заявил президент компании Петр Родионов на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ». Для этого компания планирует получить принудительную лицензию.

«Мы летом пытались связаться с компанией-оригинатором Novo Nordisk, но ответа не получили, поэтому считаем, с учетом того, что компания-оригинатор объявила о выводе препарата с рынка, выдача принудительной лицензии оправдана», — рассказал Родионов. Он добавил, что препарат поступит на рынок, как только компания получит разрешение от правительства.

Как сообщал «ФВ», «Герофарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Семавик» с МНН семаглутид. Как отметил Родионов, на разработку и регистрацию компании потребовался год. Процесс был начат после того, как в ноябре 2022 года в Росздравнадзор поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России оригинального «Оземпика».

Свой аналог препарата также готовит к регистрации «Промомед».

Если «Герофарм» получит лицензию, то это будет второй случай выдачи принудительной лицензии. В январе 2021 года «Фармасинтез» получил право выпускать ремдесивир без согласия владельцев патентов, которые защищают препарат. Затем на этот же препарат лицензию выдали «Р-Фарму».

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