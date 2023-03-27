Росздравнадзор заявил о продолжении поставок «Оземпика» до декабря 2023 года

Поставки препарата от диабета «Оземпик» продолжатся как минимум до декабря 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В ноябре 2022 года в надзорный орган поступило уведомление от Novo Nordisk о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик». Согласно существующему законодательству любой производитель лекарственных препаратов обязан за год предупредить об этом. Компания-производитель продолжит поставлять препарат «Оземпик» до декабря 2023 года.

На прошлой неделе РБК сообщил, что датская компания Novo Nordisk прекратит поставки в Россию «Оземпика».

Лекарственное средство включено в Перечень ЖНВЛП на текущий год. По данным AlphaRM, в 2020 году на российском рынке было реализовано всего 27,9 тыс. упак. препарата «Оземпик» на сумму 307,6 млн руб. В 2021 году — 197 тыс. упак. на сумму 1,7 млрд руб., в 2022 году — 357,8 тыс. упак. на сумму 2,7 млрд руб. В январе 2023 года — 20,4 тыс. упак. на сумму 131,3 млн руб. Из них 17 тыс. ­— в рамках региональной льготы.

В 2020 и 2021 годах 99% от всего объема препарата было реализовано в аптечном сегменте, в 2022 году — около 77% , а в январе 2023 года только 13%.