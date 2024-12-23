«Герофарм» потребовал предоставить лицензию на выпуск препаратов американских компаний

Арбитражный суд Москвы принял к производству иски «Герофарма» к американским фармацевтическим компаниям PTC Therapeutics и Eli Lilly. Как следует из данных в Картотеке арбитражных дел, заседание по иску к PTC Therapeutics назначено на 19 февраля 2025 года, а заседание по иску к Eli Lilly пройдет 21 января 2025 года. Ответчиком по обоим искам также выступает Роспатент, в качестве третьего лица заявлена Евразийская патентная организация (ЕАПО).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ЕАПО, в обоих случаях «Герофарм» требует суд предоставить принудительную лицензию на выпуск лекарств. В первом иске речь идет о препарате «Трансларна» (МНН аталурен) от PTC Therapeutics для терапии миодистрофии Дюшенна. Евразийский патент на этот препарат действует до апреля 2029 года.

Во втором иске «Герофарм» просит лицензию на лекарство «Мунджаро» (МНН тирзепатид) производства Eli Lilly. Препарат используется для лечения диабета II типа и ожирения. Это лекарство не зарегистрировано Минздравом России. Впервые Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тирзепатид в мае 2022 года. Первый препарат с этим МНН был зарегистрирован под торговым наименованием Mounjaro.

В PTC Therapeutics журналистам сообщили, что с момента одобрения лекарства «Трансларна» в 2020 году фармкомпания регулярно поставляла препарат в Россию в достаточном количестве.

В ноябре Минздрав выдал разрешение компании «Герофарм» на проведение сравнительного клинического исследования фармакокинетики и фармакодинамики препаратов GP40201 и «Туджео СолоСтар» (МНН инсулин гларгин в дозировке 300 ЕД/мл). Патент на препараты с таким действующим веществом принадлежит компании Sanofi. В России «Туджео СолоСтар» зарегистрирован с 2016 года, а с 2017 года «Герофарм» пытается оспорить патент на него, но до сих пор этого сделать не удалось.

Но были и случаи выдачи принудительной лицензии на выпуск лекарства без разрешения патентообладателей. Такую лицензию правительство выдало на препараты с МНН семаглутид двум отечественным компаниям — «Герофарм» и «Промомед» в декабре 2023 года сроком на 1 год. Однако госконтракты на их поставку начали заключать еще в конце октября 2023 года. До этого Novo Nordisk уведомила о планируемом прекращении поставок на территорию России препарата «Оземпик» с декабря 2023 года.