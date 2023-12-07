«Герофарм» приобрел 49% в производителе препарата против ВИЧ

Производитель «Герофарм» приобрел 49% долей в группе АЗТ, которая специализируется на разработке и выпуске фармсубстанций и лекарственных препаратов. Компания также производит применяемый при ВИЧ-инфекции «Никавир» (фосфазид). «Ведомости» со ссылкой на СПАРК пишут, что сделка прошла 5 декабря.

Ранее 60% АЗТ принадлежали Богдану Бровченко, а 40% — владельцу фармкомпании «Космофарм» Игорю Варламову. Варламов после сделки с «Герофармом» из капитала вышел, а Бровченко снизил свою долю до 51%. Связаться с ними изданию не удалось, в АЗТ на запрос не ответили.

Представитель «Герофарма» сообщил «Ведомостям», что сделка «обусловлена важностью объединения компетенций для обеспечения лекарственного суверенитета страны». По его словам, стороны будут выпускать социально значимые препараты, по которым «существует неудовлетворенная медицинская потребность». В итоге в России наладится производство лекарств, в том числе орфанных (редких), по принципу полного цикла, отметил представитель компании.

Детали сделки не раскрываются. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, 49% в группе, которая занимается производством лекарств полного цикла, могли стоить 200—450 млн руб. Опрошенные эксперты объясняют приобретение доли желанием увеличить портфель своих препаратов. Сейчас орфанных препаратов у «Герофарма» нет, как нет и средств от ВИЧ, рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Также сотрудничество с АЗТ и производство по полному циклу, начиная с субстанции, позволит «Герофарму» иметь преимущества при участие в госзакупках («второй лишний»).