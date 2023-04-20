«Герофарм» стал победителем в подноминации «Нишевые и специализированные производители ЛС»

В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») впервые отдельно были отмечены крупнейший производитель, а также нишевой и специализированный производитель.

Победу в подноминации «Производитель лекарственных средств. Нишевые и специализированные производители ЛС» одержала компания «Герофарм».

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Вертекс»

Ipsen

«Полисан»

«Рекордати»

«Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. В ее экспертный совет входят первые лица крупнейших компаний фармацевтического бизнеса, а также представители авторитетных научных и общественных организаций, ведущих отраслевых изданий. Впервые премия была вручена в 2000 году.

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.