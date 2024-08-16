Лента новостейГазетаДокументыАптекарьМероприятия
ГлавнаяНовостиПроизводство
Гинцбург рассказал о...

Гинцбург рассказал о работе по созданию вакцины от оспы обезьян

16.08.2024
13:57
Дина Коблова
Научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически окончена, заявил Александр Гинцбург. Он также сообщил, что доклинические испытания займут 6—7 месяцев, но сроки их проведения пока неизвестны.
Фото: 123rf.com

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена. Как пишут «РИА Новости», ее доклинические испытания займут 6—7 месяцев, однако сроки их проведения пока неизвестны.

«НИР фактически закончена, и мы ждем, кто «клинику» профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», — поделился Гинцбург с журналистами.

По его словам, вакцина не войдет в национальный календарь прививок, а будет назначена по эпидпоказаниям и в случае подозрения на возможное заражение оспой обезьян. В случае если больной с кем-то контактировал, необходимо будет проводить вакцинацию его окружения (второго и третьего кругов), чтобы ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя.

В конце 2023 года CDC опубликовали предупреждение о новом варианте вируса оспы обезьян Клад I, который отличается высокой контагиозностью и смертоносностью и может распространиться по всему миру.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Основные виды деятельности компании»
«Редакционная политика»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.