Гинцбург рассказал о работе по созданию вакцины от оспы обезьян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена. Как пишут «РИА Новости», ее доклинические испытания займут 6—7 месяцев, однако сроки их проведения пока неизвестны.

«НИР фактически закончена, и мы ждем, кто «клинику» профинансирует, так как это большие деньги, мы сами этого не можем сделать», — поделился Гинцбург с журналистами.

По его словам, вакцина не войдет в национальный календарь прививок, а будет назначена по эпидпоказаниям и в случае подозрения на возможное заражение оспой обезьян. В случае если больной с кем-то контактировал, необходимо будет проводить вакцинацию его окружения (второго и третьего кругов), чтобы ликвидировать возможность контактной передачи этого возбудителя.

В конце 2023 года CDC опубликовали предупреждение о новом варианте вируса оспы обезьян Клад I, который отличается высокой контагиозностью и смертоносностью и может распространиться по всему миру.