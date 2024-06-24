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Гинцбург рассказал подробности...

Гинцбург рассказал подробности исследования вакцины от рака

24.06.2024
11:16
Дина Коблова
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями запланированы на середину 2025 года. В случае успеха препарат поможет пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах.
Фото: 123rf.com

Начало клинических исследований вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями запланировано на середину 2025 года. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

По его словам, сейчас идет проверка вакцины в рамках доклинических исследований на мышах. Ученые занимаются отработкой технологии, которая позволит не просто в несколько раз продлить жизнь животным с меланомой, но и создать препараты, способные гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.

Гинцбург заявил, что в случае успеха вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах. Метастазы при этих заболеваниях появляются уже на ранних стадиях, поэтому вакцина будет актуальна для таких пациентов.

Ранее Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях терапевтической вакцины от рака на мышах с привитой меланомой. Ожидается, что вакцины, разработанные на основе мРНК-технологий, будут универсальными для всех видов рака и разработанными индивидуально под конкретного пациента.

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