Гинцбург рассказал подробности исследования вакцины от рака

Начало клинических исследований вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями запланировано на середину 2025 года. Об этом «РИА Новости» рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сейчас идет проверка вакцины в рамках доклинических исследований на мышах. Ученые занимаются отработкой технологии, которая позволит не просто в несколько раз продлить жизнь животным с меланомой, но и создать препараты, способные гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.

Гинцбург заявил, что в случае успеха вакцина будет помогать пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек и меланомах. Метастазы при этих заболеваниях появляются уже на ранних стадиях, поэтому вакцина будет актуальна для таких пациентов.

Ранее Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях терапевтической вакцины от рака на мышах с привитой меланомой. Ожидается, что вакцины, разработанные на основе мРНК-технологий, будут универсальными для всех видов рака и разработанными индивидуально под конкретного пациента.