Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях вакцины от меланомы

Первые испытания на мышах отечественной терапевтической вакцины для борьбы с онкологическими заболеваниями показали хорошие результаты. Об этом сообщил в интервью «Газете.ru» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат тестируют на мышах с привитой меланомой. На 15-й день ученые увидели большую разницу между привитыми и непривитыми животными. В промежуток между 19 и 22 днем непривитые умерли, а привитые пока все живы.

«Мы продемонстрировали, что надо или вкалывать в опухоль, или вкалывать внутримышечно. Если ее вводить через капельницу, то все это проваливается в печень, потому что вакцина упакована в липидную оболочку. А если вкалывать в опухоль или внутримышечно, то она равномерно распределяется по всему организму. Конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос», — сказал Гинцбург.

Вакцину разрабатывает РАН совместно с онкоинститутом им. Герцена (входит в «НМИЦ радиологии» Минздрава) под руководством академика Андрея Каприна, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина под руководством академика Ивана Стилиди, а также с Романом Ивановым из Университета «Сириус».

По словам Гинцбурга, вакцина основана на мРНК-технологии. Она позволяет создать в клетках большие концентрации целевого антигена — белка или пептидов, закодированных разработчиком в этой мРНК. Это собственный вариант метода, защищенный российскими патентами в обход западных, сказал он.

«Создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии. Другое дело, как это будет реализовываться на практике. Минздрав нашел деньги для этой работы. Это действительно очень большое подспорье», — поделился Гинцбург.

Ожидается, что вакцины будут универсальными для всех видов рака и разработаны индивидуально под конкретного пациента. По биопсии опухолей разработчики будут определять мутации и на их основании реконструировать тот дизайн мРНК, который будет кодировать пептиды, чтобы научить иммунную систему реагировать на опухоль. Сейчас эта процедура занимает около месяца, срок планируют сократить.