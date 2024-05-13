Гинцбург считает экономию на очистке причиной проблем с вакциной AstraZeneca

Опасный для жизни побочный эффект после вакцинации от коронавируса препаратом Vaxzevria от британско-шведской компании AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии производителя на ее дополнительной фильтрации и очистке. Об этом ТАСС рассказал директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Собеседник агентства назвал систему очистки компании «примитивной». Из увиденных им публикаций стало понятно, что компания ограничивалась только процедурой фильтрации.

«Эта вакцина AstraZeneca была самой дешевой, а секретов не бывает на этом свете, особенно когда вопрос касается цены, денег, и больших денег», — заявил Гинцбург.

Стоимость одной дозы вакцины AstraZeneca в пандемию составляла 2,5 евро, Pfizer — 19,5 евро, Moderna — 25,5 евро, Sanofi — 10 евро. Стоимость «Спутника V» составляла менее 10 долл. за инъекцию.

По его словам, вакцина AstraZeneca содержала много побочных продуктов клеточного происхождения наподобие ДНК (может провоцировать тромбообразования) и двунитевых РНК (РНК может провоцировать воспаления различного характера).

Гинцбург также привел в пример вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства. Он уточнил, что отечественная вакцина стоит дороже, так как подвергается процедурам дополнительной фильтрации и очистки с использованием высокотехнологичных подходов и дорогостоящего оборудования. Кроме того, побочные эффекты при использовании профилактических вакцин, согласно российским требованиям, исключены.

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета была впервые одобрена для экстренного применения в декабре 2020 года британским регулирующим органом. Она была крупнейшей по объемам поставок в страны с низкими доходами вакциной. Всего зарегистрирован 81 случай смерти, потенциально связанный с побочными эффектами прививки.

В апреле 2021 года Комитет по безопасности EMA пришел к выводу, что случаи образования тромбов при низком количестве тромбоцитов в крови можно отнести к очень редким побочным эффектам вакцины. Тогда же ВОЗ не усмотрела связи между вакцинацией от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов у привитых пациентов. Подкомитет по COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ выпустил заявление, в котором сообщил, что «причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена».

В мае 2024 года компания AstraZeneca признала, что ее противоковидная вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Заявление последовало за серией судебных исков, поданных в отношении фармацевтического гиганта. Компания также начала отзывать по всему миру вакцину от коронавируса, назвав в качестве причины наличие избыточного количества альтернативных препаратов от COVID-19 на глобальном рынке.