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Гинцбург затруднился установить...

Гинцбург затруднился установить эффективность «Спутника V» против «Кракена»

10.01.2023
13:19
Артем Косенок

Директор Центра имени Гамалеи заявил, что эффективность «Спутника V» против варианта коронавируса «Кракен» пока не установлена. Чтобы это сделать, необходимо специальное исследование.

Эффективность «Спутника V» против варианта коронавируса «Кракен» пока не установлена. Об этом «Известиям» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Для этого необходимо отдельное исследование, которое займет длительный период.

«Если бы в стране был банк сывороток, я бы мог в течение недели ответить на этот вопрос. Но так как такового в институте Гамалеи нет, то для этого нужно отдельное научное исследование, которое можно произвести, получив этот штамм и к нему сыворотки от животных, нужно посмотреть вирусную нейтрализацию и прочее», – пояснил он.

Вариант XBB.1.5 («Кракен») был выявлен в конце 2022 года в Нью-Йорке (США). По данным Роспотребнадзора, в России он пока не зафиксирован. Специалисты ВОЗ заявили, что это наиболее заразный подвариант коронавируса, но при этом пока нет признаков того, что он вызывает особо тяжелые формы заболевания.

Ранее Гинцбург рассказал о десятках циркулирующих в России вариантов коронавируса, которые сильно отличаются от исходного «Омикрона». Он предложил придумать им новую греческую букву.

В начале ноября Гинцбург пообещал сделать на основе «Спутника V» вакцину от всех вариантов COVID-19. Другие вакцины, в том числе и российские, имеют ряд недостатков, отметил он.

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