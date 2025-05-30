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Глава Минздрава США запретит публиковать исследования в популярных научных журналах

30.05.2025
13:08
Владимир Заболотских
Министр здравоохранения США намерен запретить публикацию научных исследований своего ведомства в ведущих медицинских журналах. Он обвинил такие журналы, как New England Journal of Medicine, Lancet и JAMA, в предвзятости.
Роберт Ф. Кеннеди-младший | Фото: whitehouse.gov

Роберт Ф. Кеннеди-младший, возглавляющий Министерство здравоохранения и социальных служб США, планирует запретить сотрудникам ведомства публиковать научные работы в ряде ведущих медицинских изданий. Об этом он сообщил на подкасте The Ultimate Human.

По его мнению, такие журналы, как New England Journal of Medicine, Lancet и JAMA, берут взятки и действуют в интересах фармацевтических компаний. Они смогут размещать материалы Минздрава только в случае «значительных изменений» в редакционной политике.

Министр предложил создать отдельные издания для каждого из подведомственных учреждений, которые, как он считает, станут главным каналом публикации научных данных. В структуру госоргана входят Национальные институты здравоохранения США (NIH). Это крупнейший в мире центр медицинских исследований с многомиллиардным финансированием, который уже имеет собственный журнал Public Health Reports. Его первый номер вышел в 1878 году.

Свои издания выпускают и Центры по контролю и профилактике заболеваний, также подчиняющиеся американскому Минздраву. Среди них — Morbidity and Mortality Weekly Report (с 1962 года еженедельно публикует актуальные сведения об заболеваемости и смертности) и Emerging Infectious Diseases (размещает научные статьи, обзоры, аналитику по инфекционным болезням).

Ранее Кеннеди-младший распорядился сократить использование терминов, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью, в министерских материалах, пишет Bloomberg. Также на этой неделе он исключил вакцины против COVID-19 из перечня рекомендуемых для здоровых детей и беременных.

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