Глава РФПИ рассказал Путину, куда ушла прибыль от продажи «Спутника»

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. В ходе нее обсудили проекты фонда и поговорили о том, куда пошла прибыль от продаж российских вакцин от коронавируса за границей.

«Помните, мы с вами говорили, я просил, чтобы разработчики этих препаратов, нужных для нашей страны и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идет распределение прибыли от продаж этих препаратов», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин напомнил о своем поручении сделать «такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определенные средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности». Дмитриев сообщил, что такой механизм удалось разработать: ведущие группы разработчиков получили «очень значимые средства лично». Кроме того, с любой проданной вакцины часть средств уходила именно институту на их разработки и развитие.

Дмитриев заявил, что это один из первых примеров, когда многие ученые получили от продажи «Спутника» значительные суммы. Речь идет о больших средствах не только для главных разработчиков, но и всей команды из около 40 человек, которые участвовали в создании вакцины. РФПИ в свою очередь заработанные с вакцин 22 млрд руб. перевел сразу назад в бюджет.

«Поэтому, безусловно, у РФПИ вообще не осталось никакой прибыли от вакцины, мы все передали в бюджет. Институт Гамалеи также получил значимые средства на развитие», — заключил Дмитриев.

Он также рассказал, что успешная работа по борьбе с ковидом позволила построить партнерские отношения в разных странах. Так, будет продолжаться вывод вакцин Центра им. Гамалеи на китайский рынок и китайских препаратов на российский рынок. С Кубы будут привлекать препараты по борьбе с онкологическими заболеваниями. С индийской компанией строится сеть по производству изделий для гемодиализа, а также индийский фармкластер, который будет расположен в России.

В мае 2024 года стало известно, что РФПИ заключил договор о партнерстве с китайской фармацевтической компанией OncoGenerix для трансфера технологий и выпуска в КНР вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Тогда же фонд сообщил, что инвестировал 3 млрд руб. в создание совместного предприятия по производству инновационных лекарств. Они будут созданы на основе фармкомпонентов, полученных благодаря трансферу между Россией и Китаем.