Главные новости недели

1. В России была объявлена частичная мобилизация. «ФВ» попытался ответить на вопрос о том, могут ли под призыв попасть фармацевты и провизоры. Пока сам указ не описывает конкретики касательно специальности, но на возможную причастность работников первого стола к мобилизации указывает перечень военно-учетных специальностей. Подробнее...

2. Аптеки попросят повторно рассмотреть проект о расширении нелекарственного ассортимента. В июне в Госдуму внесли законопроект, который мог разрешить аптекам продавать дополнительно более 20 категорий товаров. В правительстве инициативу о расширении нелекарственного ассортимента аптек не поддержали. Аптеки с позицией регулятора не согласны — описанные в проекте категории товаров вполне логично продавать в аптеке, уверены представители рынка. Подробнее...

3. Общественная организация «Коалиция по готовности к лечению» попросила производителя снизить цену на лекарство от ВИЧ. Речь идет о комбинированном препарате для лечения ВИЧ рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин (ТН «Эвиплера» Johnson & Johnson). По мнению пациентов, цена должна снизиться как минимум на 50%. Позже в компании сообщили, что готовы заключить долгосрочный контракт с Центром лекобеспечения на поставку препарата от ВИЧ. Подробнее...

4. Резкий рост цен мог спровоцировать повышенный спрос на индексацию стоимости лекарств. «ФВ» проанализировал решения ФАС, опубликованные на сайте, касающиеся перерегистрации цен, с 1 января по 1 августа 2022 года. Обнаружилось 455 таких решений, как положительных, так и отрицательных. Если посчитать их за такой же период 2021 года, то будет 339. Рост составил 34%. Подробнее...

5. Министерство юстиции США заплатило осведомителю из Bayer за информацию о мошенничестве в компании. Получивший 11 млн долл. человек работал в маркетинговом отделе производителя. Министерство приняло решение возбудить одно общее уголовное дело, по которому Bayer уже согласилась выплатить 40 млн долл. Подробнее...