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Могут ли фармацевты...

Могут ли фармацевты и провизоры попасть под мобилизацию

23.09.2022
14:44

В России была объявлена частичная мобилизация. «ФВ» попытался ответить на вопрос о том, могут ли под призыв попасть фармацевты и провизоры. Пока сам указ не описывает конкретики касательно специальности, но на возможную причастность работников первого стола к мобилизации указывает перечень военно-учетных специальностей.

Введение частичной мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». «Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — заявил президент.

Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом и имеющих востребованную военно-учетную специальность, объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», — пояснил он.

Состоят ли фармацевты в запасе

Специальность «фармация» входит в перечень военно-учетных специальностей, а также профессий и специальностей, при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет, следует из Постановления Правительства № 719 от 27.11.2006 (ред. от 14.10.2021).

То есть фармацевты и провизоры, наряду с рядом других медицинских специальностей, входят в запас Вооруженных сил РФ. Пока в указе конкретики касательно специальностей, в том числе по медицине или фармации, нет. Фактически женщины-провизоры/фармацевты до 45 лет (50 при офицерском звании) относятся ко второму или третьему разряду призывников и могут быть мобилизованы в случае подписания соответствующего указа или приказа военного комиссара региона. 

Составы запаса по званиям и разрядам

Составы запаса по воинским званиям Первый разряд Второй разряд Третий разряд
Мужчины
Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы До 35 лет До 45 лет До 50 лет
Младшие офицеры До 50 лет До 55 лет До 60 лет
Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга До 55 лет До 60 лет До 65 лет
Полковники, капитаны 1 ранга До 60 лет До 65 лет
Высшие офицеры До 65 лет До 70 лет
Женщины
Без офцерского звания До 45 лет
Офицеры До 50 лет

Сейчас единственные разъяснения по мобилизации в отрасли касаются лишь медицинских работников. «Мобилизация медицинских работников будет проходить спокойно, без аврала и в понятном режиме: из 300 тысяч человек общей численности мобилизованных россиян будет не более 3 тысяч врачей и медицинских работников. Прежде всего это выпускники военно-медицинских вузов, имеющие подготовку в области военно-полевой медицины, врачи с опытом боевых действий. Также потребуются выпускники гражданских медицинских вузов по специальностям хирургия, анестезиология, травматология. Медики, не имеющие ни соответствующей подготовки, ни опыта работы в условиях боевых действий не потребуются, они мобилизации сейчас не подлежат», — заявил «Медицинской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Он также назвал ряд исключений, при которых не будут призываться и медицинские работники, в частности: учет особых жизненных ситуаций (многодетные, ожидающие появления в семье ребенка, имеющие на иждивении больных родителей); медработники сельских учреждений, в которых «некому станет работать».

Ранее «ФВ» уже писал, что фактически работники аптек подлежат воинскому учету. Еще в начале января аптеки столкнулись с масштабной кампанией по воинскому переучету сотрудников. В конце декабря прошлого года была разработана новая инструкция по кадровому документообороту организаций, частично затрагивающая и аптечную деятельность.

«Воинскому учету в аптеке подлежат военнообязанные сотрудники, большая часть из которых представлена солдатами запаса, а также в отдельных случаях офицерами запаса или призывниками. На каждого из них по новым правилам должна быть заведена личная карточка воинского учета по форме № 10 (Приложение № 22 Инструкции), следует из Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета.

Военные провизоры

В Вооруженных силах РФ есть офицеры-провизоры, которые в том числе занимают руководящие должности в войсковых аптеках, отделах снабжения госпиталей, а также отправляются в «горячие точки» с отрядами медицинского отряда специального назначения (МОСН). Они занимаются закупками лекарств, медицинских изделий, организуют ремонт медицинской техники. Основная задача — налаживание бесперебойных поставок продукции как в мирное, так и в военное время.

«Военные провизоры назначаются на офицерские должности в соответствии со своей специальностью и уровнем образования. Они несут службу и успешно выполняют свои задачи по организации обеспечения медицинским имуществом в ходе локальных вооруженных конфликтов, гуманитарных миссий за пределами России, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — рассказывал «ФВ» зав. кафедрой фармации Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. Кирова, полковник медицинской службы запаса Юрий Мирошниченко.

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