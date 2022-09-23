Могут ли фармацевты и провизоры попасть под мобилизацию

Введение частичной мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». «Речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — заявил президент.

Частичная мобилизация коснется отслуживших, с боевым опытом и имеющих востребованную военно-учетную специальность, объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Она не коснется 99% мобилизационного ресурса: тех, кто не служил, кто не имеет военного опыта, кто учится в вузах и т.д.», — пояснил он.

Состоят ли фармацевты в запасе

Специальность «фармация» входит в перечень военно-учетных специальностей, а также профессий и специальностей, при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет, следует из Постановления Правительства № 719 от 27.11.2006 (ред. от 14.10.2021).

То есть фармацевты и провизоры, наряду с рядом других медицинских специальностей, входят в запас Вооруженных сил РФ. Пока в указе конкретики касательно специальностей, в том числе по медицине или фармации, нет. Фактически женщины-провизоры/фармацевты до 45 лет (50 при офицерском звании) относятся ко второму или третьему разряду призывников и могут быть мобилизованы в случае подписания соответствующего указа или приказа военного комиссара региона.

Составы запаса по званиям и разрядам

Составы запаса по воинским званиям Первый разряд Второй разряд Третий разряд Мужчины Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы До 35 лет До 45 лет До 50 лет Младшие офицеры До 50 лет До 55 лет До 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга До 55 лет До 60 лет До 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга До 60 лет До 65 лет — Высшие офицеры До 65 лет До 70 лет — Женщины Без офцерского звания — — До 45 лет Офицеры — — До 50 лет

Сейчас единственные разъяснения по мобилизации в отрасли касаются лишь медицинских работников. «Мобилизация медицинских работников будет проходить спокойно, без аврала и в понятном режиме: из 300 тысяч человек общей численности мобилизованных россиян будет не более 3 тысяч врачей и медицинских работников. Прежде всего это выпускники военно-медицинских вузов, имеющие подготовку в области военно-полевой медицины, врачи с опытом боевых действий. Также потребуются выпускники гражданских медицинских вузов по специальностям хирургия, анестезиология, травматология. Медики, не имеющие ни соответствующей подготовки, ни опыта работы в условиях боевых действий не потребуются, они мобилизации сейчас не подлежат», — заявил «Медицинской газете» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Он также назвал ряд исключений, при которых не будут призываться и медицинские работники, в частности: учет особых жизненных ситуаций (многодетные, ожидающие появления в семье ребенка, имеющие на иждивении больных родителей); медработники сельских учреждений, в которых «некому станет работать».

Ранее «ФВ» уже писал, что фактически работники аптек подлежат воинскому учету. Еще в начале января аптеки столкнулись с масштабной кампанией по воинскому переучету сотрудников. В конце декабря прошлого года была разработана новая инструкция по кадровому документообороту организаций, частично затрагивающая и аптечную деятельность.

«Воинскому учету в аптеке подлежат военнообязанные сотрудники, большая часть из которых представлена солдатами запаса, а также в отдельных случаях офицерами запаса или призывниками. На каждого из них по новым правилам должна быть заведена личная карточка воинского учета по форме № 10 (Приложение № 22 Инструкции), следует из Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета.

Военные провизоры

В Вооруженных силах РФ есть офицеры-провизоры, которые в том числе занимают руководящие должности в войсковых аптеках, отделах снабжения госпиталей, а также отправляются в «горячие точки» с отрядами медицинского отряда специального назначения (МОСН). Они занимаются закупками лекарств, медицинских изделий, организуют ремонт медицинской техники. Основная задача — налаживание бесперебойных поставок продукции как в мирное, так и в военное время.

«Военные провизоры назначаются на офицерские должности в соответствии со своей специальностью и уровнем образования. Они несут службу и успешно выполняют свои задачи по организации обеспечения медицинским имуществом в ходе локальных вооруженных конфликтов, гуманитарных миссий за пределами России, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера, борьбы с новой коронавирусной инфекцией», — рассказывал «ФВ» зав. кафедрой фармации Военно-медицинской академии (ВМА) им. С.М. Кирова, полковник медицинской службы запаса Юрий Мирошниченко.