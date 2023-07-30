Главные новости недели

1. Мэрия Москвы изменила условия офсетных контрактов с компаниями «Р-Фарм» и «Биокад», заключенных в 2017—2018 годах. Их исходная общая сумма в 32,5 млрд руб. снизилась на 40% — до 19,45 млрд руб. Корректировки контрактов связывают с изменением схем лечения и переводом финансирования части терапии в ОМС или федеральные программы. Отмечается, что изменения коснулись также перечня и объемов препаратов, заложенных в исходных договорах. Кроме того, из первоначального списка лекарственных средств, которые должны были поставлять компании, исключен ряд позиций. Подробнее…

2. В 2022 году средневзвешенная стоимость курса терапии гепатита С составила в среднем 300—400 тыс. руб. Стоимость лечения пангенотипными схемами была около 400 тыс. руб., 1 и 4 генотипов — от 140 тыс. до 440 тыс. руб. Схемы с российским препаратом прямого противовирусного действия нарлапревиром оказались одними из самых дорогих. В прошлом году общая сумма закупок противовирусных препаратов прямого действия для лечения гепатита С составила почти 8,3 млрд руб., что на 13% меньше, чем в 2021 году, подсчитала экспертная группа «Здравресурс». Подробнее…

3. FDA одобрило первый препарат для лечения распространенного заболевания век. Глазные капли Xdemvy от компании Tarsus Pharmaceuticals непосредственно воздействуют на клеща демодекса, чье размножение и паразитирование приводит к развитию демодекозного блефарита. Решение FDA было основано на результатах двух рандомизированных контролируемых исследований Saturn-1 и Saturn-2. Препарат показал себя безопасным и хорошо переносимым. Наиболее частыми побочными реакциями со стороны глаз были покалывание и жжение в месте закапывания, о которых сообщали 10% пациентов. Подробнее…

4. СМА предложили включить в перечень ВЗН. С такой инициативой выступили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ее авторы внесли законопроект на рассмотрение в Госдуму. При этом финансирование лекарственного обеспечения пациентов с этим заболеванием до 18 лет предлагается оставить за фондом «Круг добра». Это позволит уменьшить объем ассигнований из федерального бюджета, которые необходимо дополнительно выделить при принятии законопроекта, полагают авторы инициативы. В правительстве считают законопроект недостаточно проработанным и не поддерживают его. Подробнее…

5. Иностранные фармкомпании не стали снижать в 2022 году выплаты за продвижение препаратов. Они составили 19,6 млрд руб. Это на 6,6% больше год к году, подсчитал «Коммерсантъ» на основе отчетности 43 участников Ассоциации международных фармпроизводителей. В 2023 году общий объем платежей может достичь 20,5 млрд руб. Компании оплачивают врачам участие в конференциях и консультации, а ассоциациям дают пожертвования, гранты или компенсируют расходы на мероприятия и исследования. Подробнее…