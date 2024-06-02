Главные новости недели

1. «Акрихин» подал иск о защите деловой репутации к российской «дочке» компании AstraZeneca на 1 млрд руб. Поводом стали заявления топ-менеджера производителя «Форсиги» на фармфоруме им. Н.А. Семашко. В AstraZeneca, в свою очередь, считают, что действия «Акрихина» привели к значительному ущербу для компании, превысившему 500 млн руб. Подробнее...

2. Минздрав одобрил проведение биоэквивалентности препарата «Фармстандарта» в отношении референтного лекарства «Ингавирин». В 2023 году аптеки продали 11 млн упаковок оригинального противовирусного препарата на 8,3 млрд руб. Подробнее...

3. Совет ЕЭК изменил Правила регистрации и экспертизы лекарств. Упрощенная процедура внесения изменений в регдосье будет действовать для заявлений, поданных с 1 марта. Решение должно оптимизировать подготовку материалов регдосье для фармпроизводителей. Подробнее...

4. Минздрав одобрил исследования биоэквивалентности препарата «Нинтеданиб» компании «Амедарт» в сравнении с референтным препаратом «Варгатеф» от Boehringer Ingelheim. Лекарство применяется для пациентов с идиопатическим легочным фиброзом или немелкоклеточным раком легкого. Подробнее...

5. Назначение БАД пациентам для медикаментозной терапии обсудили на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Разработку перечня биоактивных добавок, которые смогут назначать врачи, поручат Минздраву и Роспотребнадзору. Законопроект также предлагает внесудебную блокировку сайтов с запрещенными биодобавками. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков назвал документ рамочным, все детали будут разработаны позже. Подробнее...