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Главные новости недели

27.10.2024
14:40
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Российское подразделение компании AbbVie подало иск в Арбитражный суд Москвы к производителю «Фармасинтез». Спор касается препарата для лечения гепатита С — «Мавирет» с МНН глекапревир + пибрентасвир. Подробнее...

2. Минздрав утвердил новый порядок разработки общих фармакопейных статей (ОФС) и включения их в государственную фармакопею. Документом предусмотрена интеграция с фармакопеей ЕАЭС. Приказ заменит порядок разработки ОФС от 2010 года. Подробнее...

3. ФАС оштрафовала на 513 млн руб. фармкомпанию «АксельФарм» за нарушение закона о защите конкуренции. Речь идет о введении в оборот дженерика акситиниба. Патент на оригинальный препарат с ТМ «Инлита» компании Pfizer действует до июня 2025 года. Подробнее...

4. Арбитражный суд Башкирии отказал региональному Минздраву в иске к «Башфармации» на 31 млн руб. Фармкомпания должна была хранить препараты для льготников и распределять их по аптекам, но у лекарств истек срок годности, и их пришлось утилизировать. Минздрав счел, что за уничтожение лекарств ответственна «Башфармация», но суд принял сторону ответчика. Виновной в халатности признали бывшую чиновницу минздрава. Подробнее...

5. В Казахстане сенаторы предложили сохранить действие регистрационных удостоверений, выданных по национальному законодательству, до 1 января 2026 года. В правительстве страны утверждают, что процесс завершится вовремя. В России представители фармотрасли сомневаются, что все страны Евразийского союза готовы играть по единым правилам. Подробнее...

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