Главные новости недели

1. Заведующая группой аптек «Апреля» в Тюмени и Тюменской области сообщила СМИ об обвинениях в свой адрес в хищении средств на 2 млн руб. В торговых точках сети начались проверки. В «Апреле» подтвердили «ФВ» информацию о мероприятиях, проводимых правоохранительными органами. Подробнее...

2. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ограничении маркетинговых бонусов. Они предлагают наделить правительство полномочиями по определению порядка установления совокупного размера внереализационных доходов. В выплатах, которые в некоторых случаях достигают 80%, заинтересованы прежде всего сами производители, говорят представители розничных сетей. Подробнее...

3. ФАС обязала «АксельФарм» и «Акрихин» вернуть в бюджет 1,5 млрд руб. за нарушение закона о конкуренции. Речь идет о выводе на рынок дженериков «Джакави» от Novartis и «Форсиги» от AstraZeneca. Компания «Акрихин» не согласна с решением ФАС и намерена обжаловать его в суде. Подробнее...

4. Президент издал указ, согласно которому в России создадут Национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов. Он будет образован на базе Курчатовского института. Подробнее...

5. Депутат Госдумы Ирина Филатова призвала ужесточить уголовную и административную ответственность за производство и реализацию контрафакта до «чувствительных» размеров. Речь идет в том числе о биодобавках, лекарствах и медизделиях. Подробнее...