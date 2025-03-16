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Главные новости недели

16.03.2025
14:45
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения 43 лекарственных препаратов и одной фармсубстанции. Подробнее...

2. Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства, сопровождаемые ложной информацией о производителе. Речь идет о шести препаратах, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (Индия). Подробнее...

3. Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Технологии будущего», которая находится в управлении обанкротившегося ООО «Годовалов и Шаврин». С иском в суд обратилось ПАО «Сбербанк», сумма требований составила 1,5 млрд руб. Подробнее...

4. Правительство утвердило правила работы системы, исключающей продажу фальсифицированных, запрещенных или просроченных препаратов. С 1 июня 2025 года система МДЛП будет интегрирована с кассовыми аппаратами аптек, что позволит в реальном времени блокировать продажу нелегальных препаратов. Подробнее...

5. «Петровакс» вложила не менее 1,5 млрд руб. в трансфер технологий моноклонального антитела камрелизумаб, включая лицензионные платежи владельцу молекулы — китайской компании Jiangsu Hengrui. Препарат относится к ингибиторам белка PD-1, к этому же классу относятся пембролизумаб, ниволумаб, а также российский пролголимаб от Biocad. Подробнее...

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