Главные новости недели

1. Из ГРЛС исключили регистрационные удостоверения 43 лекарственных препаратов и одной фармсубстанции. Подробнее...

2. Росздравнадзор выявил фальсифицированные лекарства, сопровождаемые ложной информацией о производителе. Речь идет о шести препаратах, на вторичных упаковках которых в качестве производителя указана компания «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» (Индия). Подробнее...

3. Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении компании «Технологии будущего», которая находится в управлении обанкротившегося ООО «Годовалов и Шаврин». С иском в суд обратилось ПАО «Сбербанк», сумма требований составила 1,5 млрд руб. Подробнее...

4. Правительство утвердило правила работы системы, исключающей продажу фальсифицированных, запрещенных или просроченных препаратов. С 1 июня 2025 года система МДЛП будет интегрирована с кассовыми аппаратами аптек, что позволит в реальном времени блокировать продажу нелегальных препаратов. Подробнее...

5. «Петровакс» вложила не менее 1,5 млрд руб. в трансфер технологий моноклонального антитела камрелизумаб, включая лицензионные платежи владельцу молекулы — китайской компании Jiangsu Hengrui. Препарат относится к ингибиторам белка PD-1, к этому же классу относятся пембролизумаб, ниволумаб, а также российский пролголимаб от Biocad. Подробнее...