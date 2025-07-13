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Главные новости недели

13.07.2025
14:40
Ринат Васбеев
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. В ряде регионов России аптеки не могут продать лекарства из-за отключения интернета. Оплатить покупку можно наличными, но без связи не работает система маркировки. Локальный модуль «Честного знака» остается единственным техническим решением для временной работы без интернета. Подробнее...

2. Из ГРЛС исключили регудостоверения на пять лекарственных препаратов и одну фармсубстанцию. Среди них оригинальный противоэпилептический препарат «Эксалиеф» (МНН эсликарбазепин). Других препаратов с таким МНН в реестре нет. Подробнее...

3. Госдума приняла закон о перечне СЗЛС. Документ закрепляет понятие стратегически значимых лекарств. Подробнее...

4. ФАС возбудила дело в отношении «Замбон-Фарма» из-за монопольно высоких цен. Компания необоснованно повысила отпускную цену на «Флуимуцил-антибиотик ИТ» на 46%. Препарат не входит в Перечень ЖНВЛП. Подробнее...

5. Основателя фармкомпании «РИА «Панда» и его делового партнера освободили от наказания за производство небезопасных БАД в связи с истечением срока давности. Арест, снятый с имущества, наложен заново. Подробнее...

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