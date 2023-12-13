Главный коммерческий директор Moderna покинет свой пост

Главный коммерческий директор Арпа Гарай уходит в отставку в связи с перестановками в коммерческом подразделении компании. Согласно заявлению, она покинет компанию только в начале следующего года и в дальнейшем будет давать консультации по отдельным вопросам. Ее обязанности разделят между собой президент Moderna Стивен Хоге и генеральный директор Стефан Бансель.

Гарай перешла в Moderna в апреле прошлого года из MSD (в США и Канаде — Merck&Co), где работала 16 лет. Она занимала там должность директора по маркетингу подразделения охраны здоровья человека. Перед этим Гарай возглавляла подразделение MSD по международной реализации онкологических препаратов и цифровым технологиям, а также международное фармацевтическое подразделение компании.